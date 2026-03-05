La Leagues Cup 2026 prometía tener juegos por primera vez en México, con los equipos de la Liga MX como locales. Al final, en el calendario solo habrá cuatro partidos con América, Toluca y Tigres de anfitriones.

Estos son los 4 de 54 partidos posibles, que tendrá la Leagues Cup 2026 en México:

Toluca vs Seattle Sounders | 5 de agosto: América vs San Diego FC | 6 de agosto Tigres vs Vancouver Whitecaps | 11 de agosto Toluca vs Dallas FC | 12 de agosto

¿Qué equipos de la Liga MX recibirán partidos en México en la Leagues Cup 2026?

La Leagues Cup 2026 se jugará del 4 de agosto al 6 de septiembre, y los equipos de la Liga MX volverán a estar en desventaja en la competencia con los clubes de la MLS.

América, Toluca y Tigres serán los únicos equipos de la Liga MX que tendrán partidos jugando como locales en México, en la Leagues Cup 2026.

El bicampeón Toluca tendrá 2 partidos en el Nemesio Diez

Toluca, bicampeón de la Liga MX es el más beneficiado, pues tendrá 2 partidos como local en la Leagues Cup 2026 en México.

Partidos de Toluca como local en la Leagues Cup 2026:

5 de agosto

Toluca vs Seattle Sounders

12 de agosto

Toluca vs Dallas FC

América recibirá al San Diego FC en el Estadio Banorte

América jugaría en el Estadio Banorte su único partido en México como parte de la primera ronda de la Leagues Cup 2026. Será ante el San Diego FC.

6 de agosto

América vs San Diego FC

Tigres encenderá el Volcán para recibir al Vancouver en la Leagues Cup 2026

Tigres será el tercer equipo de la Liga MX en recibir un partido de la Leagues 2026 en México, cuando enfrente al Vancouver Whitecaps.

11 de agosto

Tigres vs Vancouver Whitecaps