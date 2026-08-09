San Luis vs Tijuana Femenil en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de la escuadra potosina.
Conoce las posibles alineaciones del partido San Luis vs Tijuana Femenil que se juega el domingo 9 de agosto como parte del Grupo B.
San Luis vs Tijuana Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2
El pronóstico del San Luis vs Tijuana Femenil es victoria de la escuadra local 2-1 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
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San Luis vs Tijuana Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el San Luis vs Tijuana Femenil.
San Luis
- Portera: Valeria Zárate
- Defensas: Erin Houston, Aurora Suárez, Frida Vargas y Elaily Hernández-Repreza
- Mediocampistas: Citlali Hernández, Rebeca Contreras, Michelle Gutiérrez y Daniela Delgado
- Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello
Tijuana
- Portera: Maricruz González
- Defensas: Mónica Alvarado, Bibiana Quintos, Adyson Willett y Kimberly Hernández
- Mediocampistas: Paola Villamizar, Martha Leer, Ammanda Marroquín y Mayra Pelayo-Bernal
- Delanteras: Aisha Solórzano y Daniela Espinosa
San Luis vs Tijuana Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2
San Luis vs Tijuana Femenil juegan el domingo 9 de agosto a las 16 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.
- Partido: San Luis vs Tijuana Femenil
- Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026
- Horario: 16:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: YouTube, ESPN y Disney