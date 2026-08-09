San Luis vs Tijuana Femenil en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de la escuadra potosina.

Conoce las posibles alineaciones del partido San Luis vs Tijuana Femenil que se juega el domingo 9 de agosto como parte del Grupo B.

San Luis vs Tijuana Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2

El pronóstico del San Luis vs Tijuana Femenil es victoria de la escuadra local 2-1 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: San Luis 2-1 Tijuana Femenil

San Luis vs Tijuana Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el San Luis vs Tijuana Femenil.

San Luis

  • Portera: Valeria Zárate
  • Defensas: Erin Houston, Aurora Suárez, Frida Vargas y Elaily Hernández-Repreza
  • Mediocampistas: Citlali Hernández, Rebeca Contreras, Michelle Gutiérrez y Daniela Delgado
  • Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello
San Luis y Tijuana Femenil cierran la actividad en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
San Luis recibe a Tijuana Femenil en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA (MEXSPORT / Tomas Regueiro)

Tijuana

  • Portera: Maricruz González
  • Defensas: Mónica Alvarado, Bibiana Quintos, Adyson Willett y Kimberly Hernández
  • Mediocampistas: Paola Villamizar, Martha Leer, Ammanda Marroquín y Mayra Pelayo-Bernal
  • Delanteras: Aisha Solórzano y Daniela Espinosa

San Luis vs Tijuana Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2

San Luis vs Tijuana Femenil juegan el domingo 9 de agosto a las 16 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.

  • Partido: San Luis vs Tijuana Femenil
  • Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026
  • Horario: 16:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Libertad Financiera
  • Transmisión: YouTube, ESPN y Disney