San Luis vs Tijuana Femenil en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de la escuadra potosina.

Conoce las posibles alineaciones del partido San Luis vs Tijuana Femenil que se juega el domingo 9 de agosto como parte del Grupo B.

San Luis vs Tijuana Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2

El pronóstico del San Luis vs Tijuana Femenil es victoria de la escuadra local 2-1 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: San Luis 2-1 Tijuana Femenil

San Luis vs Tijuana Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el San Luis vs Tijuana Femenil.

San Luis

Portera: Valeria Zárate

Defensas: Erin Houston, Aurora Suárez, Frida Vargas y Elaily Hernández-Repreza

Mediocampistas: Citlali Hernández, Rebeca Contreras, Michelle Gutiérrez y Daniela Delgado

Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello

San Luis recibe a Tijuana Femenil en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA (MEXSPORT / Tomas Regueiro)

Tijuana

Portera: Maricruz González

Defensas: Mónica Alvarado, Bibiana Quintos, Adyson Willett y Kimberly Hernández

Mediocampistas: Paola Villamizar, Martha Leer, Ammanda Marroquín y Mayra Pelayo-Bernal

Delanteras: Aisha Solórzano y Daniela Espinosa

San Luis vs Tijuana Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2

San Luis vs Tijuana Femenil juegan el domingo 9 de agosto a las 16 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.