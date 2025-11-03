Real Madrid sumó una nueva preocupación más a la plantilla debido a que informó que una de sus figuras resultó lesionada, esto, a pocos días de enfrentar al Liverpool en la UEFA Champions League.

El Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufrió una lesión tras el partido contra Valencia del pasado sábado, pues tras realizarle las pruebas médicas se reveló qué era lo que tenía el futbolista argentino.

A través de un comunicado, el equipo merengue informó sobre estado físico del joven jugador del conjunto blanco.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución”, informó el Real Madrid sobre Franco Mastantuono.

Real Madrid pierde una pieza importante antes de enfrentar al Liverpool en la Champions League

Pese a que el Real Madrid confirmó la baja de Franco Mastantuono y el tipo de lesión que tiene el joven jugador, no informó sobre el tiempo de recuperación debido a que la pubalgia, una dolencia que afecta la zona del pubis, es delicada y su evolución varía dependiendo de cada futbolista.

Parte médico de Mastantuono. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025

Lo que sí es un hecho es que Franco Mastantuono será una baja sensible para el compromiso del Real Madrid. El atacante argentino se perderá un juego importante ante el Liverpool de la UEFA Champions League, correspondiente a la Jornada 4 de la fase de liga del torneo internacional.

¿Cómo le ha ido a Franco Mastantuono en el Real Madrid?

Franco Mastantuono fue presente como un excelente refuerzo del Real Madrid durante la pasada temporada y este torneo el DT Xabi Alonso le ha dado toda la confianza al joven jugador.

Pese a ello, Franco Mastantuono solo ha marcado un gol y cero asistencias, lo que se traduce en números bajos para un futbolista que llegó como un flamante fichaje para el Real Madrid.