Pumas se salvó, pero la suerte parece no sonreírle a Tigres en la Leagues Cup 2025. Lionel Messi regresa a las canchas, tras su lesión y llegará al importante partido del Inter Miami.

Bueno, Pumas se enfrentó al Inter Miami en la Leagues Cup sin Lionel Messi y aún así perdió. Con Tigres pudo pasar lo mismo, pues el argentino tuvo que salir del campo por molestias, en la Leagues Cup 2025.

Al parecer no fue tan grave, porque el argentino ya está de regreso. Sin duda, este duelo entre el equipo de la Liga MX y de la MLS es uno de los más atractivos de este torneo.

Es por eso que los aficionados quieren que jueguen los mejores. No parece haber un claro favorito, ambos clubes atraviesan un buen momento, y tienen una de los mejores plantillas.

¿Tiemblan en Tigres? Revelan que Lionel Messi jugará con Inter Miami en decisivo duelo en Leagues Cup 2025

Tigres e Inter Miami se clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup, se van a enfrentar y este será uno de duelos más atractivos. Por Lionel Messi, y las estrellas de ambos equipos.

Debemos recordar que en la fase de grupos de la Leagues Cup, el Inter Miami se enfrentó al Necaxa, pero Lionel Messi no terminó el partido porque salió lesionado.

Y como vimos, no pudo estar contra Pumas. Ahora, 13 días después, el argentino regresó a los entrenamientos, y las grandes noticias las dio Javier Mascherano.

"Leo está bien, desde el miércoles ha entrenado con el equipo, más allá del entrenamiento de hoy. Creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana (contra el LA Galaxy en la MLS)“, comentó el DT del Inter Miami.

¿Tiemblan en Tigres? Revelan que Lionel Messi jugará con Inter Miami en decisivo duelo en Leagues Cup 2025 (Rebecca Blackwell / AP)

¿Cómo le ha ido a Messi contra Clubes Mexicanos? Tigres e Inter Miami se enfrentan en la Leagues Cup

En este previo del Tigres vs Inter Miami, veamos cómo le ha ido a Lionel Messi contra equipos de la Liga MX. Vaya que tiene un saldo a favor.

Lionel Messi ha jugado contra equipos mexicanos en numerosos torneos: Mundial de Clubes, Leagues Cup, y Concachampions.

El argentino tiene 4 victorias, 4 empates y 1 empate, ante equipos de la Liga MX. Su única derrota fue contra Rayados en la Concachampions.