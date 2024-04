Pep Guardiola es considerado por muchos como el mejor director técnico del mundo, pues la temporada pasada logró ganar el tan ansiado triplete con el Manchester City.

La UEFA Champions League, la Premier League y la FA Cup fueron los tres campeonatos que consiguió el Manchester City de la mano de Pep Guardiola en la temporada 2022-2023.

Es por ello que el equipo inglés estrenó el documental En equipo: El triplete del Manchester City, donde cuentan todo lo que tuvieron que pasar para ganar los tres trofeos.

Algo de lo que más llamó la atención del documental fue un discurso de Pep Guardiola donde regaña a sus jugadores por perder un partido que los eliminó de la Carabao Cup.

Así fue el brutal regaño de Pep Guardiola a los jugadores del Manchester City

En el capítulo tres del documental En equipo: El triplete del Manchester City, Pep Guardiola explota contra sus jugadores tras quedar eliminados de la Carabao Cup contra el Southampton.

Pep Guardiola no se guardó nada y le recriminó a los jugadores del Manchester City su poca actitud para encarar el duelo que los dejó dura de la Copa de la Liga de Inglaterra.

“¿Les parece normal? Para los que viajan y no tienen dinero para pagar la calefacción, vienen aquí, nos siguen. ¿Y juegan así? ¿Les parece normal? ¡Wow! Mi equipo no es así. Tendremos problemas, tendremos problemas, eso no lo acepto”, fue parte de lo que dijo el director técnico español.

Clase de mensaje de Guardiola a sus jugadores. Gran entrenador. pic.twitter.com/m8Vjh11wVE — Ciro Procuna (@cprocuna) April 4, 2024

¿Dónde ver el documental del Manchester City?

Si después de ver el video de Pep Guardiola te quedaste con ganas de observar el documental completo del Manchester City, aquí te decimos dónde verlo.

Para ver completo el documental En equipo: El triplete del Manchester City, tienes que pagar la suscripción a la plataforma de streaming Netflix.

Netflix tiene distintos planes de suscripción, con un precio que va desde los 99 pesos al mes hasta los 299 pesos.