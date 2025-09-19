¿Va a suceder otra vez? Las condiciones climatológicas no han jugado a favor del Rebaño en el actual torneo y ahora existe riesgo de que el partido Chivas vs Toluca, a celebrarse en el Estadio Akron, se posponga.

El Chivas vs Toluca, programado para el sábado 20 de septiembre, corre el riesgo de ser pospuesto y todo como consecuencia del mal clima.

Chivas ya vivió los estragos del mal clima, pues el partido contra Tigres se pospuso por la fuerte lluvia. Afortunadamente, sí pudo jugarse gracias al drenaje del Estadio Akron.

El problema es que los pronósticos del clima para el sábado 20 de septiembre no son alentadoras y el riesgo de que se posponga el partido ante Deportivo Toluca persiste.

¿Cuál es el pronóstico del clima para el sábado 20 de septiembre, día en el que se jugará el Chivas vs Toluca?

De acuerdo al servicio meteorológico nacional, el pronóstico del clima para mañana sábado 20 de septiembre en Zapopan, Jalisco, es de fuertes lluvias y chubascos, por lo que el partido Chivas vs Toluca, a celebrarse en el Estadio Akron, podría posponerse.

“Se espera cielo medio nublado a nublado a lo largo del día con chubascos y fuertes lluvias en Michoacán, lluvias con intervalos en Jalisco, Nayarit, Colima, Zacatecas y México”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

El inundado Estadio Akron 🏟️💦



¿Y el drenaje Mundialista? pic.twitter.com/uc53pi3FhY — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) September 18, 2025

¿Cuándo se jugará el Chivas vs Toluca de la Liga MX?

Luego del empate sin goles ante Tigres, Chivas y Toluca se verán las caras en el Estadio Akron el sábado 20 de septiembre, como parte de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Chivas se presentará en casa ante el vigente campeón del futbol mexicano, luego de sumar cuatro puntos la última semana, pues vencieron al América en el Clásico Nacional y unos días después sumaron un punto gracias al empate frente a Tigres en el duelo pendiente de la Jornada 1.

En cuanto a Toluca, llegará a la Jornada 9 ubicado en la cuarta posición de la tabla con 16 unidades, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas. En su último partido, vencieron por 3-1 al Puebla en el Estadio Nemesio Diez.

El partido Chivas vs Toluca se jugará el sábado 20 de septiembre a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron.