Las sonrisas en Chivas después de ganar el Clásico Nacional al Club América, se han borrado, pues están en alerta luego de conocer que el Gato Ortiz será el árbitro en su partido de la Jornada 9 vs Toluca.

Por si eso no fuera suficiente para ponerse alerta, Adonai Escobedo irá al VAR en el partido ante Toluca, es decir, Chivas tendrá a dos árbitros con los que no suele salir bien librado.

Gato Ortiz será el árbitro del partido de Chivas ante Toluca en la Jornada 9 de la Liga MX

El Gato Ortiz volverá a la carga en la Liga MX cuando sea el árbitro principal en el partido Chivas vs Toluca, en la Jornada 9; situación que ha puesto en alerta a todo el Rebaño Sagrado.

Y es que, hay que recordar que a Chivas no suele irle bien cuando el Gato Ortiz es el árbitro principal en alguno de sus partidos.

Basta remontarse a la Jornada 5 del Apertura 2025, cuando un penalti señalado por el árbitro Marco Antonio Gato Ortiz, le abrió el camino a los Bravos del FC Juátez para ganar el partido.

Se jugaba el minuto 39, cuando el brasileño Madson recibió un balón dentro del área y definió con un disparo desviado.

Sin embargo, el VAR entró en acción al señalar un ligero contacto de Bryan González sobre el delantero, suficiente razón para que el Gato Ortiz marcara la pena máxima, en una decisión polémica.

Chivas tiembla por la designación de Adonai Escobedo en el VAR

La designación del Gato Ortiz como árbitro principal en el partido contra Toluca, puso en alerta a Chivas; pero que Adonai Escobedo vaya al VAR los hace temblar.

Cabe recordar que la Comisión de Árbitros aceptó que Adonai Escobedo y el VAR se equivocaron en contra de Chivas en la derrota que sufripo con León en la Jornada 2.

La citada comisión reconoció que León debió quedarse con un jugador menos debido a una dura falta de un jugador rival, acción que Adonai Escobedo castigó con tarjeta amarilla.

Por si fuera poco, Adonai Escobedo fue criticado por marcar el penalti que le dio el triunfo a León al minuto 65.

Chivas recibe a Toluca el sábado 20 de septiembre en la cancha del Estadio Akron.