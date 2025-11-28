El pasado lunes 24 de noviembre, se vivió un insólito momento en el partido entre Everton y Manchester United en la Jornada 12 de la Premier League cuando los compañeros Idrissa Gueye y Michael Keane se pelearon en la cancha.

Debido a que Idrissa Gueye le soltó una cachetada a Michael Keane, el árbitro del encuentro lo expulsó y el Everton jugó casi todo el partido contra los Red Devils en inferioridad numérica, pero lograron sacar la victoria 1-0.

Jordan Pickford, capitán de los Toffees, tuvo que separar a sus compañeros para que la pelea no pasara a más y una noticia positiva para los aficionados del equipo es que los jugadores ya resolvieron sus diferencias de forma curiosa.

Futbolistas del Everton que se pelearon en la cancha arreglaron sus diferencias en el ring

Luego de la pelea que Idrissa Gueye y Michael Keane tuvieron en el minuto 13 del Manchester United vs Everton de la Premier League, los jugadores ya pudieron arreglar sus diferencias, pues se subieron al ring en el entrenamiento del equipo.

Y es que en redes sociales se viralizó un video en el que ambos futbolistas del Everton se meten a un ring armado en las instalaciones del equipo y cada uno con un guante, aunque no se golpearon sino que todo se trató de una broma de sus compañeros.

¡ARREGLARON SUS PROBLEMAS! 😅



Luego de su polémica pelea del lunes, Idrissa Gana Gueye y Michael Keane resolvieron sus problemas de una vez por todas. 🥊 pic.twitter.com/Zy0JwUHEda — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 27, 2025

Debido a que los Toffees sacaron tres puntos importantes de Old Trafford, el ambiente en el equipo fue positivo tras el encuentro y los compañeros tomaron con humor la pelea entre el senegalés y el inglés.

Idrissa Gueye se disculpó con compañeros del Everton tras irse expulsado contra Manchester United

Cuando fue expulsado del partido entre Manchester United y Everton Idrissa Gueye se marchó directo a las regaderas, no pudo hablar con sus compañeros ni con su director técnico para explicar lo sucedido.

Sin embargo, The Guardian dio a conocer que una vez finalizado el encuentro de la Premier League el mediocampista senegalés pudo hablar con sus compañeros y le pidió disculpas a todo el equipo y cuerpo técnico.

Además, el jugador compartió una disculpa pública para sus compañeros, cuerpo técnico y aficiionados a través de sus redes sociales y mencionó que el incidente no lo define como persona.