El mercado de fichajes de este verano 2025 ha dejado cifras históricas en todas las ligas a nivel mundial, pero nueve de los 10 equipos que más gastaron fueron ingleses.

De acuerdo con Transfermarkt, el mercado de fichajes dejó un claro protagonista millonario: la Premier League, liga que supera los 3.58 mil millones de euros, lo que confirma su hegemonía financiera sobre el resto de las ligas del mundo.

Cabe mencionar que en la actual ventana de transferencias, los equipos de Europa apostaron por fichajes de renombre y jóvenes promesas que prometen revolucionar el mundo del futbol internacional.

Premier League millonaria: Nueve equipos de los 10 que más gastaron en fichajes son ingleses

En primer lugar se encuentra el Liverpool que gastó casi 500 millones de euros para reforzar varias de sus líneas del campo. Entre los más destacados está la incorporación de Florian Wirtz con un gasto de 125 millones y Alexander Isak con una inversión de 146 millones.

Le sigue en el segundo sitio el Chelsea, quien destinó 328 mil 15 millones de euros para consolidar un plantel que quiere volver a lo más alto de la Premier League. Arsenal, por su parte, invirtió más de 193 mil 50 millones, confirmando que los Gunners quieren pelear la liga inglesa.

El resto de equipos que entran en el top 10 están el Newcastle United, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, Manchester City y Sunderland, todos con un gasto que supera los 187 millones de euros.

¿Qué otras ligas han gastado mucho en el mercado de fichajes?

Pese a que el top 10 en su mayoría son ingleses, el Bayer Leverkusen logró colarse entre los equipos que más gastaron en fichajes.

Debajo de la Premier League, se encuentra la Serie A como una de las ligas que más desembolsaron en el actual mercado de fichajes. Le sigue la Bundesliga, LaLiga y la Ligue 1 de Francia.