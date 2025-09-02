Uno de los entrenadores más polémicos de los últimos años en la Liga MX, Martín Anselmi, sigue sin dirigir, y al parecer así seguirá pues rechazó una gran oferta de un grande de Brasil.

Recordemos el paso de Martín Anselmi después de salir de Cruz Azul de manera polémica, por negociar con Porto a las ‘espaldas’ del club cementero.

La realidad es que era muy querido por la afición de la Máquina, pero prefirió ir a Europa. Ya en Portugal no le fue muy bien, inmediatamente falló en la Europa League y todo se la jugaba en el Mundial de Clubes.

La apuesta no le salió bien pues fueron eliminados de la fase de grupos, y de esa forma, fue despedido. Aún así, no le faltan pretendientes y uno de Brasil se postuló.

¿Se guarda para la Liga MX? Martín Anselmi rechaza una gran oferta de un grande de Brasil

Luego de su salida de Porto, Martín Anselmi fue buscado por uno de los grandes Brasil, Atletico Mineiro, y que recientemente dejó ir a su entrenador.

Atletico Mineiro se encontraba entusiasmado por hacerse de los servicios de Martín Anselmi, pero se pudo saber que este los rechazó, ¿por qué?

Resulta que el DT argentino no quiere volver a los banquillos por un momento, y es que en una entrevista comentó que prefiere dedicar tiempo a su familia. Se debe decir que no ha parado de dirigir desde el 2022.

¿Martín Anselmi podría regresar a la Liga MX?

La respuesta corta y fácil sería que Martín Anselmi sí podría regresar, pues los equipos de la Liga MX han traído jugadores y entrenadores no importa su pasado. Fernando Gago es un vivo ejemplo.

Gago salió por la puerta de atrás de Chivas, y cuando fue despedido de Boca Juniors, el Necaxa lo trajo de vuelta. Lo que sí, es que sería muy improbable que Martín Anselmi pise otra vez las instalaciones de Cruz Azul.