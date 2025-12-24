Luego de su salida de Cruz Azul y su fugaz paso por Europa, Martín Anselmi ya tiene nuevo equipo y se trata de uno de los grandes de Sudamérica.

Aunque en Cruz Azul dejó buenas sensaciones, la salida de Martín Anselmi estuvo rodeada de polémica, pero a pesar de ello varios fans de La Máquina esperaban su regreso.

Ahora, el DT argentino tendrá que asumir su puesto en un equipo que exige resultados de manera inmediata.

Martín Anselmi ya tiene nuevo equipo en Sudamérica y se aleja de La Máquina

A través de redes sociales, Martín Anselmi, extécnico de Cruz Azul, fue anunciado como nuevo DT de Botafogo.

De acuerdo con la información proporcionada por el mismo club, Martín Anselmi firmó un contrato que lo vincula con Botafogo por dos años.

De esta manera, el DT argentino cierra un periodo de inactividad, luego de ser despedido por FC Porto tras un deficiente desempeño en el Mundial de Clubes 2025.

Aunque su nombre también sonó en el entorno de la Liga MX, Anselmi ahora probará sus habilidades en una de las ligas más competitivas del continente americano.

BIENVENIDO, ANSELMI! 🇦🇷🔥



Martín Anselmi é o novo treinador do Botafogo. Argentino assinou contrato com o Glorioso por dois anos. Seja bem-vindo, professor! ✍🏾🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/2pKKf1QaTt — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 22, 2025

¿Quién será el DT de Cruz Azul para el Clausura 2025?

Aunque a Cruz Azul le ha costado encontrar un reemplazo para Martín Anselmi, todo indica que Nicolás Larcamón dirigirá a La Máquina en el Clausura 2026.

Varios aficionados pedían la salida de Larcamón luego del fracaso del equipo en el Apertura 2025 y la goleada sufrida en la Leagues Cup.

Sin embargo, la directiva celeste cree que el DT argentino es el indicado para continuar con el proyecto y pelear por el título del próximo torneo.

Además, se espera que el equipo de La Noria reciba varios refuerzos de peso para formar una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano en el 2026.