A pesar de ser una de las mejores canteras de México, el Club Pachuca es envidioso con sus jugadores talentosos ya que no le gusta dejarlos ir para que crezcan en otros equipos.

En muy pocas ocasiones se ha visto que jugadores del Club Pachuca emigren a otros equipos, particularmente a Europa y es porque el equipo nunca les ha dado la salida tan fácil.

Y es que, el Club Pachuca ha sido el equipo que más progreso ha tenido con el tiempo ya que ha logrado captar y desarrollar el talento de sus futbolistas. Si este les diera más facilidades para emigrar al viejo continente sería el mejor club para el futbol mexicano.

Un ejemplo actual es Erick Sánchez, uno de los mejores canteranos del Pachuca, quien sueña con jugar en Europa pero el club le ha puesto trabas ya que quieren priorizar las ofertas que varios equipos de la Liga MX tienen para él.

¿Cuántos mexicanos ha vendido el Club Pachuca a Europa?

El Club Pachuca ha demostrado que puede estar a la altura de otros equipos de la Liga MX pero tiene la fama de ser envidioso ya que no dejan ir a sus jugadores mexicanos tan fácilmente.

El Club Pachuca solo ha vendido a cinco mexicanos al futbol europeo y sólo cuatro de ellos han sido canteranos del equipo: Luis Chávez, de Dynamo FC, Héctor Herrera, del Porto, Hirving ´Chucky´Lozano, del PSV, Erick Gutiérrez, del PSV y Eugenio Pizzuto, del Lille OSC.

Y ahora, el DT del Pachuca, Armando Martínez, no quiere dejar ir a Fernando Álvarez, Erick Sánchez y a Víctor Guzmán, quienes ya recibieron ofertas. Incluso, en una entrevista explicó por qué no vende con tanta facilidad a sus jugadores y la razón es que no le gusta regalar su trabajo.

“¿Por qué voy a regalar a mi jugador? Yo tengo 200 becados. ¿Voy a vender debajo de mi costo de venta? ¿Tú te vas a ir a trabajar por menos a la competencia? Tenemos que ver cómo hacerle para producir más jugadores y llevarlos a Europa. Tenemos una política: a Europa lo vendo 30% más barato de lo que lo puedo vender aquí. Si con Kevin Álvarez hubiera llegado un equipo de Europa, y me da 30% más barato de lo que me dio el América, yo lo hubiera vendido a Europa” explicó Armando Martínez.

¿Cuándo y dónde ver la final de Club Pachuca vs Columbus Crew en la Concachampions?

Tras haber derrotado al Club América en la semifinal de Vuelta de la Concachampions, el Club Pachuca ya tiene pase a la final contra Columbus Crew, quién eliminó a Rayados de Monterrey.

La Concachampions ya dió fecha para la final y será el sábado 1 de junio a las 7:15 pm en el Estadio Hidalgo. La fecha del partido iba a ser el domingo 2 de junio pero fue cambiada porque ese mismo día se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en México.