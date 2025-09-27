Dos panelistas de un programa deportivo llevaron una acalorada discusión más allá de las palabras y, a pesar de que estaban en una transmisión en vivo, se fueron a los golpes tras a un desacuerdo.

Luego de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana de la Conmebol a manos de la U de Chile en los cuartos de final, este fue el tema principal en todos los programas deportivos de medios peruanos y andinos.

Sin embargo, pocos esperaban que la eliminación de Alianza Lima provocara que dos de los comunicadores deportivos más importantes de Perú se llegaran hasta a los golpes tras discutir por el partido.

Comunicadores deportivos se van a los golpes en plena transmisión en vivo

En el programa Erick y Gonzalo de la televisión peruana, los comunicadores Silvio Valencia y Evaristo Cruz protagonizaron una acalorada discusión que escaló en cuestión de minutos y terminó con uno de ellos golpeando al otro.

Aunque la discusión comenzó por la derrota de Alianza Lima ante la U de Chile en la Copa Sudamericana, rápidamente se trasladó a un tema personal y Evaristo Cruz le pidió a la producción que cuando se parara de su asiento cortaran la transmisión.

Terrible lo que pasó en el programa de Erick & Gonzalo, donde el periodista Silvio Valencia fue atacado por su compañero Chevaristo luego de intercambiar duros adjetivos. #brutalidad #alianzalima #peru pic.twitter.com/FfVOaZbvAu — Baresi Studios (@BaresiStudios) September 26, 2025

Después de quitarse los lentes y de ir detrás de cámaras, Evaristo Cruz volvió a salir a cuadro pero de inmediato se acercó a Silvio Valencia y le soltó un golpe que provocó que ambos cayeran al suelo.

Silvio Valencia se pronuncia tras agresión recibida por Evaristo Cruz

Luego de que recibió un golpe por parte de Evaristo Cruz y la transmisión del programa Erick y Gonzalo se cortara para que la bronca no apareciera al aire, Silvio Valencia rompió el silencio en redes sociales.

A través de su cuenta de X, Silvio Valencia compartió un comunicado y reveló que su molestia con Evaristo Cruz fue por defender al técnico de Alianza Lima única y exclusivamente por el hecho de ser argentino.

Sin embargo, también aseguró que ya no busca generar más controversia luego de lo sucedido en el programa y pidió una disculpa a los televidentes y a los puneños que se sintieron ofendidos por sus comentarios.