¿Quién es el gran culpable? Es la pregunta que surge ante las escenas dantescas en el Estadio Libertadores de América durante el Independiente vs U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana se tiñó de sangre durante el partido Independiente vs U de Chile luego de los disturbios generados por la pelea entre aficiones que arrojó cifras alarmantes, fueron alrededor de 111 detenidos, 11 personas tuvieron que ser hospitalizadas y dos están heridos de gravedad.

No es pasión, es violencia, y no, no hay nada que la justifique. En la lista de culpables aparece la Conmebol y su tibieza al creer que un comunicado será suficiente para saldar el daño; los aficionados, que siguen sin entender que es no es más que un juego; la seguridad en los estadios, que, literal, no la garantiza.

Permitir el ingreso de la afición rival, la ubicación de ésta y la tardanza de la seguridad para acudir con prontitud ante los primeros disturbios que más tarde escalaron a grados vergonzosos.

Las escenas de violencia en el Independiente vs U de Chile de la Copa Sudamericana

Cuando se habla de disturbios y no de futbol sabemos que hemos fracasado y que la pelota, a veces, sí se mancha. En el Independiente vs U de Chile de la Copa Sudamericana, la violencia escaló a niveles vergonzosos.

En la lista de culpables la Conmebol aparece en primer lugar, pues pese a los capítulos de violencia que se han registrado en reiteradas ocasiones sigue sin implementar medidas ejemplares.

La organización del Estadio Libertadores de América fue patética, pues colocó a la afición rival en una tribuna alta lo que facilitó que desde arriba lanzarán objetos contra los fans locales.

Ante las escenas, la seguridad brilló por su ausencia y entonces la violencia escaló, pues los hinchas del Independiente llegaron hasta la afición chilena y comenzaron los vergonzosos disturbios.

El partido tuvo que ser suspendido, hay detenidos y personas en los hospitales. Los actos están bajo investigación, pero… ¿Realmente el Independiente vs U de Chile sentará un precedente o será sólo un capítulo más de la violencia en el futbol sudamericano?

¡Fuertes imágenes! ⚠️⚠️



El partido entre Independiente y la U. de Chile por la Copa Sudamericana ⚽️ se suspendió después de una brutal pelea en la grada que provocó que un fan se lanzará el vacío 🏟️ ante las agresiones de parte de la afición rival ❌✋ pic.twitter.com/uEwNTi3iN3 — Quinto Partido (@quintopartidoof) August 21, 2025

El mensaje de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ante los actos de violencia en el Independiente vs U de Chile de la Copa Sudamericana

A través de un mensaje en sus redes sociales, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció ante los actos de violencia en el Independiente vs U de Chile de la Copa Sudamericana.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, señaló el presidente de la FIFA.

Conmebol condenó los actos de violencia en el Independiente vs U de Chile de la Copa Sudamericana

“En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, se lee en el comunicado.

“En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, agregó el escrito.