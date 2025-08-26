España sigue teniendo tradiciones con respecto a los toros. Las corridas son muy comunes y hasta famosos periodistas deportivos participan en ellos. Veamos lo que le pasó a Alfredo Duro.

Uno de los personajes de la televisión española más llamativos es Alfredo Duro. Participa en el famoso programa: Chiringuito de Jugones, que lo presenta Josep Pedrerol.

Duro es muy polémico pues ha mantenido una postura madridista por muchos años. Además de burlarse del Barcelona siempre que puede y pues, obviamente, hace enojar a esa afición.

Ahora no vamos a ver lo que hizo frente a las cámaras. Bueno sí, pero no por lo que dijo si no por lo que le hizo un toro en plena corrida. Todo quedó grabado.

Famoso periodista deportivo sufre impactante golpe de un toro en un evento en España

Como vimos, Alfredo Duro participó en una corrida de toros que se hacen comúnmente en España. Le llaman el encierro de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Y es que el periodista deportivo es originario de esa localidad.

Alfredo Duro es aficionado de estas corridas de toros y participa regularmente. Pero en esta ocasión le fue mal y vivió las consecuencias o lo que puede pasar.

Resulta que uno de los animales lo alcanzó en una curva y lo atropelló, literalmente. Quedó tirado en el suelo, y por mucha suerte no lo pisaron después. Luego de eso tuvo que ir al hospital para que lo checaran.

⚠️ IMÁGENES INÉDITAS ⚠️



🐂 Todos los ángulos de la EMBESTIDA de un BUEY a @alfredoduro1. pic.twitter.com/vnNV6PH0Q1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2025

¿Cómo sigue Alfredo Duro después de su golpe de un toro?

Después de que a Alfredo Duro fue atropellado por uno, o varios toros, y de que pasara el peligro. Fue atendido por médicos y llevado al hospital.

Le escribieron varios mensajes de apoyo, por varios de sus compañeros periodistas. La misma cuenta del Chiringuito le dio ánimos. Aunque se debe decir que le salió barato.

Fueron ellos mismos, el Chiringuito de Jugones, que informaron que Alfredo Duro fue dado de alta y se encuentra bien.