Luego de los lamentables actos de violencia registrados en el Estadio Campeones de América en duelo de octavos de la Copa Sudamericana, la Conmebol analiza expulsar del torneo a Independiente y la U de Chile.

La Conmebol lanzó un comunicado en el que expresó su repudio y condenó “enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, durante el Independiente vs U de Chile.

Sin embargo, aún no ha dado a conocer las sanciones que tendrán ambos clubes luego de que sus aficiones se enfrascaron en una vergonzosa pelea campal que finalizó con heridos de gravedad.

“La institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”, se lee en el comunicado oficial de la Conmebol.

¿Qué medidas tomará la Conmebol ante los actos de violencia en el Independiente vs la U de Chile?

De acuerdo a información del periodista José Tomás Fernández Pumarino, Independiente y la U de Chile serían eliminados de la Copa Sudamericana 2025, además tendrían una multa millonaria, sus próximos partidos serían sin público y tendrán prohibido jugar torneos internacionales en 2026.

Estas medidas fueron informadas por el periodista mencionado, pero aún no existe postura definitiva de la Conmebol, que continúa con el análisis de los hechos ocurridos en el Estadio Campeones de América durante el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la U.

Comunicado de Conmebol sobre los actos de violencia en el Independiente vs U de Chile. (Conmebol)

¿Independiente y la U de Chile serán expulsados por la Conmebol de la Copa Sudamericana?

Aunque las medidas ejemplares de las que habla el periodista mencionado lucen esperanzadoras para sentar un precedente, la realidad es que la Conmebol no ha emitido postura alguna sobre los pasos a seguir después de los vergonzosos actos de violencia en el Independiente vs U de Chile de la Copa Sudamericana.

El último comunicado oficial de la Conmebol surgió hace apenas unas horas y en él, apenas se menciona la investigación abierta por los actos de violencia.

“En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, señaló el comunicado.

“La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el futbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”, cierra el escrito.