Todo en la vida tiene un principio y un fin, John Cena se retira del ring después de hacer una larga y exitosa carrera en la lucha libre donde logró consolidarse en la inspiración de miles de niños que lo vieron en la WWE.

John Cena se convirtió en una de los representantes más importantes de la WWE y en este 2025 se retirará, así lo confirmó el propio luchador en su redes sociales luego de que surgieran rumores de que se arrepintió.

Con un contundente mensaje en su cuenta de X, el creador de “You can’t see me” confirmó la fecha en que pondrá fin a su legado en el cuadrilátero tras 26 años de carrera donde se le vio en múltiples facetas.

¿Se arrepintió? John Cena hace publicación sobre el que sería su retiro

El viernes 17 de octubre John Cena confirmó en sus redes sociales que su retiro es oficial y ya hasta reveló cuándo será el día en que ponga fin a su legado en el cuadrilátero aunque todavía no se sabe el rival.

“A pesar de culturizar especulación o rumor, el 6 de julio de 2024 anuncié mi retiro de la WWE. Estoy lejos de ser perfecto, pero me esfuerzo por ser una persona cuya palabra vale. El 13/12/25 será mi último combate.

Estoy sumamente agradecido por cada momento que la WWE me ha brindado. Estoy emocionado por el 13/12 y espero verlos a todos por última vez” reveló el propio John Cena en su cuenta de X, poniendo fin así a las especulaciones de que no se retiraría.

Despite any speculation or rumors, on July 6, 2024 I announced I would retire from WWE in ring participation. I am far from perfect but strive to be a person whose word has value. 12/13/25 will be my final match. I am beyond grateful for every moment WWE has given me. I am… https://t.co/TnUPfuEfzx — John Cena (@JohnCena) October 17, 2025

WWE ya puso a la venta los boletos para el evento de retiro de John Cena

Con un conmovedor mensaje, John Cena anunció que su última lucha será en el Saturday Nights, evento de la WWE que está pactado para el próximo sábado 13 de diciembre de 2025 y para el cual ya están a la venta los boletos.

La WWE puso a la venta los boletos para el evento en el que se retirará John Cena en el Saturday Night’s Main Event con la leyenda de “John Cena’s final match” ha realizarse en la Capital One Arena en Washington, DC.

Los precios de los boletos para dicho evento van desde los 458 hasta los 5310 dólares y de hecho quedan pocas localidades ya que todos quieren ver la despedida de uno de los luchadores legendarios de la empresa.