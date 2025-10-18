Después de casi 20 años de carrera, Héctor Moreno ha anunciado su retiro del futbol profesional. Tras él, deja un un legado impresionante en el que fue campeón del mundo cuando tenía 17 años.

Héctor Moreno anunció en sus redes sociales el adiós a las canchas con un comunicado: "El futbol me regaló momentos que jamás olvidaré: vestir la camiseta de México, disputar Mundiales, conocer nuevos países, defender grandes equipos y, sobre todo, compartir vestidores y amistades que permanecerán para siempre en mi memoria. Pero, más allá de los logros, me enseñó y me ayudó a ser mejor persona“.

En este agradece a las personas más importantes de su vida, además de hacer un pequeño recuerdo de su trayectoria futbolística. Aunque los aficionados de Rayados todavía pueden verlo hasta terminar la temporada, pues dice que su sueño es ser campeón.

Noticia en desarrollo, en breve más información