Se llevó a cabo el evento por el aniversario número 92 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) donde Místico se enfrentó a MJF en un duelo vibrante entre ambos luchadores.

El luchador mexicano, Místico, apostó su máscara para la pelea, mientras que el estadounidense puso en juego su campeonato semicompleto del CMLL.

MJF falló un martinete desde la tercera cuerda contra Místico, quien acto seguido conectó una hurracarrana, la cuál le permitió hacer “La Mística” y así terminar el combate que puso fin a su rivalidad contra la superestrella de All Elite Wrestling (AEW).

¡Lo logró! Místico salvó su máscara y es nuevo campeón mundial del CMLL

Místico no solo se lució venciendo a MJF y salvando su máscara en el 92 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues el mexicano también desató la euforia y nostalgia de los presentes con el regreso de la canción “Me muero” de La Quinta Estación como su tema de entrada.

Fueron más de 20 mil aficionados que cantaron al unísono el tema que identificó a Místico en su época dorada, creando un momento memorable que enalteció aún más la victoria del luchador mexicano.

A pesar de que MJF dominó gran parte del combate e incluso rompiendo la máscara del luchador mexicano y sangrándolo, Místico pudo fue resiliente y salió con el triunfo ante el estadounidense, quien además perdió el campeonato semicompleto del CMLL.

Por otro lado, en el mismo evento, Rey Bucanero y Felino dieron todo su esfuerzo en el combate que sostuvieron mano a mano a tal grado de terminar la pelea por doble descalificación, provocando que ambos tuvieran que dejar su cabellera en la Arena México.

¿Qué otros resultados dejó el aniversario 92 del CMLL?

Además del gran combate entre Místico y MJF donde el mexicano salió victorioso, se realizaron otros combates en el aniversario 92 del CMLL.