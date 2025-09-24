John Cena está cada vez más cerca del retiro, sin embargo, antes de que esto suceda podría enfrentar a Dominik Mysterio en una pelea organizada por la WWE.

Para muchos fans de la lucha libre, el duelo entre John Cena y Dominik Mysterio sería una de las peleas más esperadas y que la WWE ya trabaja para hacer el sueño realidad.

La idea no solo busca darle un reto a Dominik en su ascenso, sino también ofrecer a Cena una posible última función de alto impacto que quedaría en la memoria de los aficionados.

John Cena y Dominik Mysterio podrían enfrentarse en la WWE

John Cena se prepara para una gira de despedida que promete traer enfrentamientos de alto calibre, y dentro de las conversaciones internas de WWE ha surgido el nombre de Dominik Mysterio.

De acuerdo con información de BodySlam.net, Dominik Mysterio está en la lista de posibles rivales para lo que sería una de las últimas luchas de la carrera de John Cena.

El perfil del hijo de Rey Mysterio no pasa desapercibido. Actualmente porta el Campeonato Intercontinental de WWE y el Megacampeonato de AAA, credenciales que lo colocan como una de las figuras con mayor proyección de la compañía.

Sin embargo, mientras este posible enfrentamiento se mantiene en el aire, hay otro que ya es oficial. Cena se verá las caras con AJ Styles en Crown Jewel, una cita que la WWE tenía programada con antelación y que promete ser uno de los combates más llamativos de la temporada.

John Cena y Dominik Mysterio podrían enfrentarse en la WWE (Captura de pantalla)

Dominik Mysterio retó a John Cena por el Campeonato Intercontinental

Antes de que se revelaran las intenciones de la WWE de enfrentar a ambos luchadores, Dominik Mysterio ya había retado abiertamente a John Cena.

Dominik Mysterio, actual Campeón Intercontinental mostró confianza en su talento y, con esa seguridad, invitó a John Cena a enfrentarlo en el ring antes de su retiro.

El detalle que hace más atractivo el desafío es que Cena nunca logró hacerse con el Campeonato Intercontinental a lo largo de su extensa trayectoria, siendo esa la pieza faltante para alcanzar oficialmente el Grand Slam.

En declaraciones al podcast The Rap On Wrestling, Mysterio lanzó el mensaje: “Él lo puede intentar, ¿cuál es la cosa que él dice? Si tú quieres algo, ven por eso. Sabes dónde estoy, John. Si tú quieres lograr el Grand Slam, aquí estoy todos los días. Cada lunes, ya sabes dónde estaré”.