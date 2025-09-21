¡Orgullo latinoamericano! Stephanie Vaquer hizo historia este sábado 20 de septiembre al conseguir su primer campeonato mundial de WWE después de vencer a Iyo Sky en la edición de Wrestlepalooza 2025.

Vaquer, quien por años luchó en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y que aseguró que México era su segunda casa, se convirtió en la primera latina en ganar un campeonato mundial en WWE.

Desde su arribo a la empresa estadounidense, la luchadora chilena se convirtió en una de las estrellas femeninas primero bajo la marca de NXT y ahora, en el roster principal de RAW, hizo historia al ganar su primer título.

Stephanie Vaquer ganó su primer campeonato mundial, después de un año y tres meses de su llegada a WWE, tras su exitoso paso por el CMLL, y ahora se convirtió en la primera latina en ganar un título en la empresa más importante de wrestling.

El título femenil de WWE que dejó vacante Naomi, debido a su embarazo, fue disputado por Iyo Sky y Stephanie Vaquer en Wrestlepalooza 2025, en un duelo que significó un choque de dos grandes escuelas luchísticas: México y Japón.

La lucha por el campeonato femenil no dejó nada que desear, en un principio la japonesa estaba dominando el combate pero Vaquer no se rindió y con una plancha desde la tercera cuerda se quedó con el cinturón.

Tenemos una Campeona Mundial latina y su nombre es Stephanie Vaquer ☝️👩‍🦰🇨🇱 #Wrestlepalooza pic.twitter.com/wC5L5bIJUv — WWE Español (@wweespanol) September 21, 2025

Al final Sky reconoció el ímpetu de la chilena que dejó todo en el ring, le entregó el título y dio una increíble muestra de respeto para la nueva campeona mundial de la WWE, mientras que la chilena rompía en llanto por su primer campeonato.

Stephanie Vaquer es la nueva campeona mundial de WWE, una luchadora chilena de 32 años que se forjó en la lucha libre mexicana junto al CMLL y tras convertirse en una de sus estrellas, preparó maletas y no paró hasta debutar en la empresa más importante de wrestling.

La chilena recibió en México el apodo de “La Primera”, esto tras un curioso comentario que hizo un periodista cuando la presentaba para una entrevista: “me quiso presentar en una entrevista y dijo ‘la primera sudamericana en Japón, la primera sudamericana en México, la primera sudamericana’ y empezó a dar la presentación y dijo en resumen, la primera”.

Y para seguir haciéndole honor a su apodo, Vaquer se convirtió en la primera mujer en ganar el Campeonato de NXT y el Campeonato Norteamericano Femenino al mismo tiempo, luego de vencer a Giulia en el evento estelar de NXT: Roadblock.