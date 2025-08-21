El pasado mes de abril previo al arranque de Wrestlemania, el evento más importante de la WWE, se dio a conocer que la empresa estadounidense compró a Triple A, donde participan íconos de la lucha libre como Pimpinela Escarlata.

La compra de Asistencia Asesoría y Administración, mejor conocida como Triple A, dio paso a que la promotora mexicana y la WWE organizarán peleas de luchadores de ambas empresas para que el aficionado lo disfrutara.

Es por ello que en la reciente edición de Triplemanía, pudimos ver a los íconos de la lucha libre mexicana enfrentándose a los luchadores de la empresa estadounidense y posterior al evento se comenzó a vender mercancía de los mismos.

¡Paren todo! Pimpinela Escarlata ya aparece en la tienda oficial de la WWE

La alianza entre la WWE y la Triple A ya comienza a materializarse no sólo en eventos compartidos sino también en mercancía oficial de los luchadores de la empresa mexicana.

Antes de la realización de Triplemanía 33 en donde aparecieron luchadores de la Triple A, como Pimpinela Escarlata, la WWE puso a la venta mercancía oficial en su tienda en línea para comercializarse tanto en México como en otras partes del mundo.

A través de WWE Shop, la empresa puso a la venta camisetas oficiales de los luchadores más legendarios de AAA, como es el caso de Pimpinela Escarlata. El diseño es una referencia directa a los luchadores, frases y estilos de combate.

¿Cuánto cuesta la camiseta oficial de Pimpinela Escarlata en la tienda oficial de la WWE?

La WWE sorprendió a todos sus fanáticos con mercancía de luchadores mexicanos de la Triple A como Pimpinela Escarlata, El Mesías, Psycho Clown, el Niño Hamburguesa, el Hijo del Vikingo, entre otros.

En el caso de Pimpinela Escarlata, la camiseta es color blanco que va de la talla chica a la 5XL, el nombre de una de las estrellas de la Triple A aparece en la parte de enfrente en tonos rojos y cafés.

Su precio es de 34.99 dólares, es decir, aproximadamente 656 pesos mexicanos, la única camiseta que tiene un precio más alto es la de Psycho Clown que vale 43.99 dólares u 825 pesos mexicanos.