Varias sorpresas. Este jueves 28 de agosto Javier Aguirre compartió su convocatoria para la fecha FIFA de septiembre, en la cual la Selección Mexicana se enfrentará a Japón y Corea del Sur.

Guillermo Ochoa, quien es considerado una leyenda de la Selección Mexicana, brilla por su ausencia en la convocatoria, pues los porteros llamados por el Vasco Aguirre fueron: Luis Ángel Malagón, Tala Rangel y Carlos Moreno.

Guillermo Ochoa podría volver al futbol de España con un equipo que busca su fichaje y con ello, tener actividad antes del Mundial 2026 (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Además de la ausencia de Paco Memo, hay otras sorpresas en la convocatoria del Tri para los próximos encuentros, pues regresó el Chucky Lozano a la lista y también veremos nuevamente a Germán Berterame con la playera del combinado nacional.

Nota en desarrollo, en breve más información...