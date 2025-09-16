Chivas vs Tigres se encaran en partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

La Jornada 1 se completará cuando Chivas y Tigres disputen su partido pendiente, duelo al que ambos equipos llegan en buen momento.

Chivas vs Tigres: Fecha para ver el partido pendiente de la Jornada 1 de Liga MX

El miércoles 17 de septiembre de 2025 se completa la Jornada 1 de la Liga MX, con el partido pendiente en el que Chivas recibe a Tigres en el Estadio Akron.

Chivas vs Tigres: Horario para ver el partido pendiente de la Jornada 1 de Liga MX

Chivas recibe a Tigres chocan a partir de las 19:05 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 17 de septiembre.

Chivas vs Tigres: Canal para ver el partido pendiente de la Jornada 1 de Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el Chivas vs Tigres, partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX.

Partido: Chivas vs Tigres

Fase: Partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 17 de septiembre de 2025

de 2025 Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llega Chivas al partido pendiente de la Jornada 1 de Liga MX?

Chivas llega al partido contra Tigres con la motivación a tope después de vencer en el Clásico Nacional de la Liga MX al América.

En la Jornada 8 de la Liga MX, Chivas derrotó 2-1 al América, para llegar a siete puntos en el lugar doce de la tabla general.

Ante Tigres, Chivas parte como favorito para sumar otros tres puntos que empezarán a consolidar el proyecto de Gabriel Milito como DT.

¿Cómo llega Tigres al partido pendiente de la Jornada 1 de Liga MX?

Tigres empató sin goles en su cancha con León, en la Jornada 8 de la Liga MX, resultado inesperado para el equipo regio.

Con el punto sumado ante León, Tigres llegó a 14 en el quinto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

Chivas y Tigres jugarán en la Jornada 9 de la Liga MX, contra Toluca y Pumas, respectivamente.