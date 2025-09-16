Tigres es uno de los equipos que pelean en cada temporada por el campeonato de la Liga MX, así que busca de manera constante reforzarse; así que los felinos ficharon de última hora a un desconocido mexico-brasileño que ven como una joya.

Contrario a los bombazos que suele dar como fichajes, en Tigres apostaron esta vez por un desconocido mexico-brasileño para encarar el Apertura 2025 de la Liga MX.

El desconocido mexico-brasileño que Tigres fichó de última hora

Ángel Correa se robó la atención en el reciente mercado de fichajes por parte de Tigres, equipo que no se quedó ahí en su intento de reforzarse, pues de última hora fichó a otro futbolista que ven como una joya.

El futbolista desconocido que fichó Tigres de última hora es Henrique Simeone, promesa mexico-brasileña de apenas 18 años.

El nuevo jugador de Tigres, equipo que dirige Guido Pizarro, tendrá poca actividad de inicio en el primer equipo de los felinos, ya que el club anunció el fichaje a través de sus redes sociales, pero lo registró en Sub-21 de la Liga MX.

¿Quién es el desconocido mexico-brasileño que fichó Tigres?

Henrique Simeone nació el 12 de junio de 2007 en Río de Janeiro, pero tiene la nacionalidad mexicana y es el nuevo fichaje de Tigres.

El joven futbolista desconocido fichado por Tigres, juega como centrocampista, aunque también puede ocupar un espacio en la zaga central.

Henrique Simeone fue convocado por la Selección Mexicana Sub-18, gracias al trabajo de captación de talento del argentino Andrés Lillini.

¿Dónde jugaba Henrique Simeone?

Henrique Simeone, último refuerzo de Tigres, llegó al club como jugador libre después de su paso por el Botafogo de Brasil, equipo en el que el mexico-brasileño se formó como futbolista.

Aunque fue registrado en la categoría Sub-21, Henrique Simeone, refuerzo bomba de los Tigres, podría sumar minutos con el equipo de Guido Pizarro si el técnico argentino así lo considera.

Tigres cuenta en su plantilla de Primera División con 8 futbolistas no formado en México, pues aunque intentó sumar a otro extranjero de peso, no concretó ningún fichaje importante.

Así que la opción de Henrique Simeone no debería descartarse, y el mexico-brasileño podría hacerse de un lugar constante en las alineaciones de Tigres.