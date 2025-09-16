Chivas vs Tigres juegan el miércoles 17 septiembre el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones.

La Jornada 1 se completará cuando Chivas y Tigres disputen su partido pendiente, duelo al que ambos equipos llegan en buen momento.

Chivas vs Tigres: Pronóstico del partido pendiente de la Liga MX

Chivas es favorito para ligar triunfos en la Liga MX cuando reciba a Tigres, en partido pendiente de la Jornada 1.

El pronóstico del partido pendiente, Chivas vs Tigres, es que el Rebaño ganará 2-1 en la cancha del Estadio Akron.

Chivas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido pendiente de la Liga MX

Chivas pondrá esta posible alineación en su partido pendiente contra Tigres:

Raúl Rangel Miguel Gómez Diego Campillo Miguel Tapias Bryan González Luis Romo Fernando González Efraín Álvarez Erick Gutiérrez Roberto Alvarado Armando González

Tigres buscará el triunfo en la cancha de Chivas con esta posible alineación:

Nahuel Guzmán Javier Aquino Rómulo Joaquim Diego Laínez Marco Farfán Juan Brunetta Bernardo Parra Ozziel Herrera Ángel Correa Iván López

Chivas vs Tigres: Horario y canal para ver el partido pendiente de la Jornada 1 de Liga MX

Chivas recibe a Tigres chocan a partir de las 19:05 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 17 de septiembre.

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el Chivas vs Tigres, en la partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX.

Partido: Chivas vs Tigres

Fase: Partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 17 de septiembre de 2025

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Tigres al partido pendiente de la Jornada 1 de Liga MX?

Chivas llega al partido contra Tigres, con la motivación a tope después de vencer en el Clásico Nacional de la Liga MX al América.

En la Jornada 8 de la Liga MX, Chivas derrotó 2-1 al América, para llegar a siete puntos en el lugar doce de la tabla general.

Tigres empató sin goles en su cancha con León, en la Jornada 8 de la Liga MX, resultado inesperado para el equipo regio.

Con el punto sumado ante León, Tigres llegó a 14 en el quinto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.