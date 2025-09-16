Chivas vs Tigres juegan el miércoles 17 septiembre el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones.
La Jornada 1 se completará cuando Chivas y Tigres disputen su partido pendiente, duelo al que ambos equipos llegan en buen momento.
Chivas vs Tigres: Pronóstico del partido pendiente de la Liga MX
Chivas es favorito para ligar triunfos en la Liga MX cuando reciba a Tigres, en partido pendiente de la Jornada 1.
El pronóstico del partido pendiente, Chivas vs Tigres, es que el Rebaño ganará 2-1 en la cancha del Estadio Akron.
Chivas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido pendiente de la Liga MX
Chivas pondrá esta posible alineación en su partido pendiente contra Tigres:
- Raúl Rangel
- Miguel Gómez
- Diego Campillo
- Miguel Tapias
- Bryan González
- Luis Romo
- Fernando González
- Efraín Álvarez
- Erick Gutiérrez
- Roberto Alvarado
- Armando González
Tigres buscará el triunfo en la cancha de Chivas con esta posible alineación:
- Nahuel Guzmán
- Javier Aquino
- Rómulo
- Joaquim
- Diego Laínez
- Marco Farfán
- Juan Brunetta
- Bernardo Parra
- Ozziel Herrera
- Ángel Correa
- Iván López
Chivas vs Tigres: Horario y canal para ver el partido pendiente de la Jornada 1 de Liga MX
Chivas recibe a Tigres chocan a partir de las 19:05 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 17 de septiembre.
La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el Chivas vs Tigres, en la partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX.
- Partido: Chivas vs Tigres
- Fase: Partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX
- Fecha: Miércoles 17 de septiembre de 2025
- Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo llegan Chivas y Tigres al partido pendiente de la Jornada 1 de Liga MX?
Chivas llega al partido contra Tigres, con la motivación a tope después de vencer en el Clásico Nacional de la Liga MX al América.
En la Jornada 8 de la Liga MX, Chivas derrotó 2-1 al América, para llegar a siete puntos en el lugar doce de la tabla general.
Tigres empató sin goles en su cancha con León, en la Jornada 8 de la Liga MX, resultado inesperado para el equipo regio.
Con el punto sumado ante León, Tigres llegó a 14 en el quinto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.