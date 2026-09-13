Santos vs FC Juárez juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-1 en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Santos 2-1 FC Juárez es el pronóstico en el Estadio TSM, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Santos 2-1 FC Juárez</b>

Santos vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs FC Juárez, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

Santos Laguna

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Orona, Sánchez, Pérez y Cuevas

Mediocampistas: Mariscal, López, González y Gómez

Delanteros: Ezequiel Bullaude y Kevin Palacios

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Javier Aquino, Moisés Mosquera, Jesús Murillo y Francisco Nevarez

Mediocampistas: José Luis Rodríguez, Denzell García, Homer Martínez, Guilherme Castilho

Delanteros: Óscar Estupiñán y Ettson Ayón

Santos vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

Santos vs FC Juárez se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Domingo 13 de septiembre a las 18:00 horas por YouTube, Disney, ViX y ESPN.