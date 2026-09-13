Santos vs FC Juárez juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-1 en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Santos 2-1 FC Juárez es el pronóstico en el Estadio TSM, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Santos 2-1 FC Juárez</b>

Santos vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs FC Juárez, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

Santos Laguna

  • Portero: Carlos Acevedo
  • Defensas: Orona, Sánchez, Pérez y Cuevas
  • Mediocampistas: Mariscal, López, González y Gómez
  • Delanteros: Ezequiel Bullaude y Kevin Palacios

FC Juárez

  • Portero: Sebastián Jurado
  • Defensas: Javier Aquino, Moisés Mosquera, Jesús Murillo y Francisco Nevarez
  • Mediocampistas: José Luis Rodríguez, Denzell García, Homer Martínez, Guilherme Castilho
  • Delanteros: Óscar Estupiñán y Ettson Ayón

Santos vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

Santos vs FC Juárez se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Domingo 13 de septiembre a las 18:00 horas por YouTube, Disney, ViX y ESPN.

  • Partido: Santos vs FC Juárez
  • Fase: Jornada 8 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio TSM
  • Transmisión: YouTube, Disney, ViX y ESPN