Santos vs FC Juárez juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-1 en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Santos 2-1 FC Juárez es el pronóstico en el Estadio TSM, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: <b>Santos 2-1 FC Juárez</b>
Santos vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs FC Juárez, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Santos vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Santos Laguna
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Orona, Sánchez, Pérez y Cuevas
- Mediocampistas: Mariscal, López, González y Gómez
- Delanteros: Ezequiel Bullaude y Kevin Palacios
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Javier Aquino, Moisés Mosquera, Jesús Murillo y Francisco Nevarez
- Mediocampistas: José Luis Rodríguez, Denzell García, Homer Martínez, Guilherme Castilho
- Delanteros: Óscar Estupiñán y Ettson Ayón
Santos vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
Santos vs FC Juárez se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Domingo 13 de septiembre a las 18:00 horas por YouTube, Disney, ViX y ESPN.
- Partido: Santos vs FC Juárez
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: YouTube, Disney, ViX y ESPN