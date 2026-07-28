Un presunto caso de espionaje durante el medio tiempo del partido Santos vs Atlas, fue denunciado en las redes sociales.

Santos vs Atlas jugaron el sábado 25 de julio de 2026 en la Jornada 2 de la Liga MX, y la polémica surgió cuando un reporte de prensa denunció un video tomado por las cámaras de seguridad del Estadio TSM Corona.

En las imágenes se observa a personal con indumentaria del equipo Atlas afuera del vestidor del equipo Santos.

¿En qué consistiría el presunto espionaje?

De acuerdo con la denuncia, una persona del cuerpo técnico del Atlas permaneció de pie junto a la puerta del vestidor de Santos, presuntamente para escuchar la charla técnica que el entrenador Renato Paiva.

Los reportes señalan que las personas captadas pertenecen al cuerpo técnico del Atlas, encabezado por Hernán Crespo, específicamente sería el preparador físico Federico Martinetti.

Tras presunto espionaje llegó la victoria del Atlas sobre Santos

Tras el descanso, periodo en el que se habría dado el presunto espionaje del Atlas sobre Santos, los Rojinegros rompieron el empate para llevarse la victoria 1-0 gracias a un gol de Édgar Zaldívar al minuto 64.

Se espera que la Liga MX o la Comisión Disciplinaria abran una investigación de oficio para revisar los protocolos de seguridad del estadio y determinar si habrá sanciones administrativas o deportivas contra el club tapatío.

Hasta hace poco tiempo, Atlas y Santos rompieran un lazo de siete años como propiedad del mismo dueño bajo la gestión de Grupo Orlegi.

Atlas fue vendido en junio de 2026 a Grupo PRODI. Hasta el momento, ninguna de las directivas de los equipos ni las autoridades de la Liga MX han emitido un comunicado oficial sobre el tema.