Santos vs Atlas se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 a favor de los rojinegros. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 25 de julio.
Santos vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Santos 1-2 Atlas es el pronóstico del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Pronóstico:Santos 1-2 Atlas.
Santos vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Atlas, en la Jornada 2 de Liga MX en el Apertura 2026.
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Javier Abella, Efraín Orona, Kevin Balanta y Emmanuel Echeverría
- Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Fran Villalba y Ezequiel Bullaude
- Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Édgar Zaldívar, Hugo Nervo, Matheus Dória y Luis Reyes
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Jeremy Márquez y Raymundo Fulgencio
- Delanteros: Jhon Murillo, Mateo García y Eduardo Aguirre
Santos vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
Santos vs Atlas abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 25 de julio a 21 horas. Transmiten ESPN, Disney+ y ViX.
- Partido: Santos vs Atlas
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX