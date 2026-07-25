Santos vs Atlas se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 a favor de los rojinegros. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 25 de julio.

Santos vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Santos 1-2 Atlas es el pronóstico del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Pronóstico:Santos 1-2 Atlas.

Santos vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Atlas, en la Jornada 2 de Liga MX en el Apertura 2026.

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Javier Abella, Efraín Orona, Kevin Balanta y Emmanuel Echeverría

Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Fran Villalba y Ezequiel Bullaude

Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Édgar Zaldívar, Hugo Nervo, Matheus Dória y Luis Reyes

Mediocampistas: Aldo Rocha, Jeremy Márquez y Raymundo Fulgencio

Delanteros: Jhon Murillo, Mateo García y Eduardo Aguirre

Club Santos Laguna. (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Santos vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

Santos vs Atlas abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 25 de julio a 21 horas. Transmiten ESPN, Disney+ y ViX.