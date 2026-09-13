Rayados vs Tigres chocaron en el llamado Clásico Regio en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, partido que terminó con

El partido Rayados vs Tigres fue uno de tres juegos programados este sábado 12 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador final: Rayados 0-0 Tigres

Rayados vs Tigres: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

El partido Rayados vs Tigres de la Jornada 8 de la Liga MX, terminó 0-0. El encuentro apenas registró un tiro a puerta en lo que fue el Clásico Regio número 143.

El partido destacó más por la polémica y el contexto que por lo ocurrido en la cancha, ya que significó el regreso de Víctor Manuel Vucetich como entrenador de Tigres, después de haber dirigido a Rayados, equipo con el que tocó la gloria en múltiples ocasiones.

¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y Tigres en la Liga MX?

Rayados y Tigres jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre de 2026.

En la Liga MX, Rayados recibirá a Cruz Azul el sábado 19 de septiembre, mientras que Tigres será visitante ante FC Juárez el viernes 18 de septiembre.