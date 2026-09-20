Santiago Giménez vivió desde la banca uno de los partidos más importantes de la temporada para el Porto.

El delantero mexicano Santiago Giménez no recibió minutos en la contundente victoria de los Dragones por 3-1 sobre el Benfica, dentro del clásico del futbol portugués.

Porto dejó en la banca a Santiago Giménez pese a la amplia ventaja

Santiago Giménez fue incluido entre los suplentes por el cuerpo técnico, pero permaneció en el banquillo durante los 90 minutos.

La situación se volvió todavía más llamativa debido a las circunstancias del partido. Benfica se quedó con un jugador menos desde el minuto 35, lo que modificó por completo el desarrollo del encuentro y dejó al Porto con una ventaja numérica durante buena parte del compromiso.

Para el minuto 60, los Dragones ya tenían una ventaja de 3-1 y controlaban las acciones ante un rival que afrontaba el tramo final con diez futbolistas.

En ese escenario, el cuerpo técnico realizó modificaciones para administrar el resultado y refrescar diferentes zonas del campo, pero Santiago Giménez no apareció entre las opciones utilizadas para reforzar el ataque.

Santiago Giménez se queda sin minutos en el clásico Porto vs Benfica. (quinto partido)

Santiago Giménez deberá seguir trabajando para sumar minutos en Europa

La falta de minutos representa una situación a seguir para Santiago Giménez, quien deberá continuar trabajando para recuperar protagonismo dentro de la rotación ofensiva.

Por ahora, el clásico portugués terminó con una victoria para los Dragones, pero sin presencia de Santiago Giménez sobre el terreno de juego.