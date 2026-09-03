Santiago Giménez ya figura oficialmente en la Primera Liga de Portugal como nuevo jugador del Porto, pero un detalle en su registro llamó la atención.

El delantero de la Selección Mexicana fue inscrito con nacionalidad italiana, una condición que le permite ocupar plaza de ciudadano de la Unión Europea y facilita su participación en el futbol portugués.

La decisión tiene fines administrativos y no modifica su elegibilidad para seguir representando a México en competiciones internacionales.

Santiago Giménez continuará su carrera en el futbol portugués (especial)

La razón por la que Santiago Giménez fue registrado como italiano por el Porto

Santiago Giménez cuenta con pasaporte italiano, y esa razón evita que tenga que pasar por procesos rigurosos, restricciones y trámites prolongados que la legislación portuguesa exige para los futbolistas extracomunitarios.

El delantero nació en Argentina, creció en México y representa a la Selección Mexicana, le permite tener muchas opciones de nacionalidad por sus raíces familiares, incluida la ciudadanía europea.

Santiago Giménez puede seguir jugando con la Selección Mexicana

El hecho de que Santiago Giménez haya sido registrado como italiano por el Porto, no afecta la posibilidad de que el jugador siga siendo convocado por la Selección Mexicana.

Santiago Giménez es elegible por Rafael Márquez, nuevo entrenador de la Selección Mexicana, para jugar en la Fecha FIFA del mes de septiembre, que marcará el debut del estratega en el Tricolor.

Giménez fue parte de la Selección Mexicana que jugó el Mundial 2026, pero tras superar una lesión que lo alejó mucho tiempo de las canchas, no llegó en su mejor momento y tuvo pocos minutos en la cancha.