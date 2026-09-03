Luego de un complicado paso por el Milan de Italia, Santiago Giménez firmó el 31 de agosto de 2026 con el Porto de la Primeira Liga de Portugal.

Tras estampar su firma con Los Dragones, con quienes jugará la temporada 2026-2027, el delantero mexicano participó en una sesión fotográfica en la que vistió un traje Armani.

Cabe destacar que Santiago Giménez llegó al Porto luego de que el cuadro luso acordó con el AC. Milan una cesión a préstamo por una temporada, el cual tiene vigente la opción de compra.

Santiago Giménez posando con la playera del FC Porto (FC Porto)

Santiago Giménez firmó con el Porto vestido con traje Armani

El delantero mexicano Santiago Giménez compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que mostró que el día de su firma con el Porto vistió un traje de la prestigiosa casa Armani.

En su publicación, el futbolista de 25 años de edad etiquetó a la cuenta oficial de la marca italiana y señaló que su llegada al cuadro lusitano fue de la mano de la firma.

Pese a que no se conoce con precisión cuál fue el modelo de traje que visitó “el Chaquito” durante su presentación con Los Dragones, se estima que serían prendas con un costo superior a los 75 mil pesos.

Santiago Giménez vistió un traje Armani al firmar con el Porto (sant.gimenez/Instagram)

En tanto, se presume que Santiago Giménez usó el traje Armani como parte de alguna colaboración o agradecimiento comercial por parte de su agencia de representación con la firma italiana.

Lo anterior debido a que ni el futbolista mexicano ni el Porto tienen un acuerdo oficial de colaboración con Armani, ya que el patrocinador oficial del equipo es la marca deportiva New Balance.

Por su parte, Santiago Giménez también cuenta con varios patrocinadores como es el caso de Adidas, Bvlgari, Unilever y otras marcas, pero ninguna de ellas lo viste.

Santiago Giménez llega al Porto tras acuerdo con el Milan

Santiago Giménez llega al Porto a préstamo por una temporada procedente del AC Milan, en un acuerdo que incluye una opción de compra por 18 millones de euros más variables.

Esta cláusula se convertirá en adquisición obligatoria según los minutos disputados en cancha, asegurando al club italiano un 10% sobre los beneficios de una futura transferencia.

Para concretar su llegada al Porto, el delantero aceptó reducir su sueldo a 2.5 millones de euros anuales, rechazando ofertas de menor exigencia deportiva en Norteamérica para seguir en Europa.