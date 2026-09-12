Santiago Giménez marcó su primer gol oficial con el Porto este sábado 12 de septiembre de 2026, en la victoria de su equipo en la Primeira Liga.

El delantero mexicano Santiago Giménez anotó por la vía del penalti al minuto 90 de tiempo regular, sellando la victoria de los Dragones por 4-1 ante el Casa Pia Atlético Clube en la sexta jornada.

Santiago Giménez anotó el cuarto gol del Porto (Itzel Espinoza )

Así fue el primer gol de Santiago Giménez con el Porto

Fue una noche redonda para el Porto y para Santiago Giménez, ya que los Dragones remontaron un partido que comenzaron perdiendo y terminaron goleando 4-1 al Casa Pia.

Casa Pia se adelantó desde el punto penal, pero Porto reaccionó antes del descanso y después le dio la vuelta al marcador con los goles de André Silva, Jakub Kiwior y Borja Sainz.

Santigo Giménez ingresó al minuto 62 y esperó hasta el tiempo agregado para tener su gran momento.

Se jugaba el 90+1’, cuando el mexicano tomó la responsabilidad desde el punto penal para cobrar un penalti. El Bebote lo convirtió sellando el triunfo 1-4 para el Porto.

¿Cuándo vuelven a jugar Porto y Santiago Giménez?

El Porto y Santiago Giménez vuelven a jugar el próximo domingo 20 de septiembre ante le Benfica en la Jornada 7 de la Primeia Liga.

Porto marcha como líder de la competencia con 18 puntos, cinco más que el Benfica, aunque este tiene aún su partido pendiente de la Jornada 6.