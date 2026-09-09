Santiago Giménez vuelve a Champions, pero el Porto cae ante Manchester City

Santiago Giménez vuelve a Champions League para la temporada 2026-2027, pero el Porto cae ante Manchester City.

El delantero mexicano regresó al prestigioso torneo de clubes de Europa. No obstante, poco pudo hacer ante los Citizens, un duro rival que se llevó la victoria del Estádio do Dragão, en la ciudad de Oporto.

Porto cae pierde ante Manchester City en el regreso de Santiago Giménez a la Champions

Santiago Giménez disputó tan solo 20 minutos de la primera jornada de Champions donde el Porto jugó contra el Manchester City.

Fue al minuto 72 cuando el “Bebote” ingresó por André Silva entre aplausos de la grada. Aunque el delantero mexicano se mostró participativo, no tuvo mucho contacto con el balón, ni muchas oportunidades para marcar.

Al final el Manchester City de la Premier League consiguió el triunfo 0-2 gracias al doblete que marcó Erling Haaland.

La última edición de Champions que jugó Santiago Giménez fue la 2024-2025 con el AC Milan donde apenas registró un gol contra el Feyenoord, lamentablemente su club quedó eliminado.

Su mejor registro fue con el Feyenoord en durante las temporadas 2023-2024 y 2024-2025.

Con el cuadro de los Países Bajo, el ex futbolista del Cruz Azul sumó 7 goles en Champions.

El siguiente partido del Porto de Santiago Giménez en Champions será hasta el próximo miércoles 14 de septiembre cuando el club portugués visite al Real Betis de España en el Estadio La Cartuja.