Luego de que Massimiliano Allegri fue cesado como entrenador del AC Milan tras no clasificar a la Champions League 2026-2027, Santiago Giménez podría tener a Xavi Hernández como nuevo DT.

De acuerdo con el medio Corriere dello Sport, Xavi Hernández es uno de los principales candidatos para convertirse en entrenador de Santiago Giménez en el AC Milan.

Xavi Hernández llegaría para rescatar al AC Milan de Santiago Giménez

RedBird Capital, propietario del AC Milan, decidió renovar al equipo y despedir a varios de sus directivos, por lo que se habla que apostaría por Xavi Hernández para tratar de regresarlos a puestos importantes en la Serie A y clasificarlos a competencias europeas.

El AC Milan donde milita el mexicano Santiago Giménez estuvo la mayor parte de la temporada en el segundo puesto de la Serie A, no obstante, fue en la Jornada 38 cuando perdió por 2-1 ante Cagliari, lo que provocó que bajara hasta la quinta posición y se quedara sin posibilidades de clasificar a la Champions League.

Xavi Hernández podría dirigir al AC Milan de Santiago Giménez. (David Leah / Mexsport)

Cabe mencionar que el último equipo que dirigió Xavi Hernández fue el FC Barcelona donde tuvo varios altibajos entre 2021 y 2024, aunque eso no evitó que se coronara en LaLiga y la Supercopa de España.

¿Qué otro DT podría dirigir a Santiago Giménez en el AC Milan?

Además de Xavi Hernández, otro entrenador podría llegar al AC Milan de Santiago Giménez para la temporada 2026-2027.

Se trata de Andoni Iraola, quien terminó su etapa como entrenador del Bournemouth y los clasificó a la Europa League de la siguiente campaña.