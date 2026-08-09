Puebla vs Chivas en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de Guadalajara.

Conoce las posibles alineaciones del partido Puebla vs Chivas que se juega el domingo 9 de agosto como parte del Grupo B.

Puebla vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 2

El pronóstico del Puebla vs Chivas es victoria de Guadalajara 2-0 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Puebla 0-2 Chivas

Puebla vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Puebla vs Chivas.

Puebla

  • Portera: Renata Masciarelli
  • Defensas: Lia Martínez, Yulexi Díaz y Dulce Martínez
  • Mediocampistas: Adaira Nakano, Laura Herrera, Zara Domínguez y Hanna Osorio
  • Delanteras: Abigail López, Diana Salmorán y Juliet Nalukenge
Chivas se enfrentó a Querétaro en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
Chivas venció a Querétaro en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Chivas

  • Portera: Blanca Félix
  • Defensas: Cristina Ferral, Samantha López, Christian Jaramillo y Mayra Bernal
  • Mediocampistas: Eva González, Natalia Villarreal, Valeria Alvarado y Gabriela Valenzuela
  • Delanteras: Alicia Cervantes y Jasmine Casarez

Puebla vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2

Puebla vs Chivas juegan el domingo 9 de agosto a las 12 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.

  • Partido: Puebla vs Chivas
  • Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026
  • Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: YouTube