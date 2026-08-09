Puebla vs Chivas en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de Guadalajara.
Conoce las posibles alineaciones del partido Puebla vs Chivas que se juega el domingo 9 de agosto como parte del Grupo B.
Puebla vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 2
El pronóstico del Puebla vs Chivas es victoria de Guadalajara 2-0 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
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Puebla vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Puebla vs Chivas.
Puebla
- Portera: Renata Masciarelli
- Defensas: Lia Martínez, Yulexi Díaz y Dulce Martínez
- Mediocampistas: Adaira Nakano, Laura Herrera, Zara Domínguez y Hanna Osorio
- Delanteras: Abigail López, Diana Salmorán y Juliet Nalukenge
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Cristina Ferral, Samantha López, Christian Jaramillo y Mayra Bernal
- Mediocampistas: Eva González, Natalia Villarreal, Valeria Alvarado y Gabriela Valenzuela
- Delanteras: Alicia Cervantes y Jasmine Casarez
Puebla vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2
Puebla vs Chivas juegan el domingo 9 de agosto a las 12 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.
- Partido: Puebla vs Chivas
- Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026
- Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: YouTube