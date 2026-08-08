Puebla vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 9 de agosto a las 12:00 horas por YouTube.

Partido: Puebla vs Chivas

Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 9 d agosto de 2026

Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal de YouTube de la Liga Femenil BBVA

Chivas Femenil ganó en su presentación en la Liga Femenil BBVA (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

Puebla vs Chivas: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Puebla vs Chivas se medirán el domingo 9 de agosto como parte de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla vs Chivas: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 12 horas se miden Puebla vs Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA en el Apertura 2026.

Puebla vs Chivas: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

El canal de YouTube de la Liga Femenil BBVA transmite el partido Puebla vs Chivas.