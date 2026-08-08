Puebla vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 9 de agosto a las 12:00 horas por YouTube.

  • Partido: Puebla vs Chivas
  • Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 9 d agosto de 2026
  • Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Canal de YouTube de la Liga Femenil BBVA
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Puebla vs Chivas: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Puebla vs Chivas se medirán el domingo 9 de agosto como parte de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla vs Chivas: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 12 horas se miden Puebla vs Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA en el Apertura 2026.

Puebla vs Chivas: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

El canal de YouTube de la Liga Femenil BBVA transmite el partido Puebla vs Chivas.

  • Partido: Puebla vs Chivas
  • Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 9 d agosto de 2026
  • Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Canal de YouTube de la Liga Femenil BBVA