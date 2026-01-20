Sigue la actividad del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y el San Luis vs América Femenil será uno de los partidos de la Jornada 4. Aquí te decimos cuándo y dónde ver el juego de las Águilas.

Partido: San Luis vs América Femenil

Fase: Jornada 4 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Martes 20 de enero de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Dónde ver: ESPN y Disney+

San Luis vs América Femenil: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil

América Femenil visitará a San Luis este martes 20 de enero como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil.

San Luis vs América Femenil: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil

El partido San Luis vs América Femenil de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil dará inicio a las 20 horas, tiempo del centro de México.

San Luis vs América Femenil: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil

San Luis vs América Femenil de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil será transmitido por las plataformas de ESPN y Disney+.

¿Cómo llegan San Luis y América Femenil a la Jornada 4 de la Liga MX Femenil?

América viene de golear por 6-0 a Necaxa en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, por lo que buscará repetir el triunfo ante San Luis.

San Luis, por su parte, viene de sufrir una derrota por 1-0 ante FC Juárez, por lo que buscará reponerse para el duelo contra América.