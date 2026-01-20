Toluca vs Tigres será uno de los duelos atractivos de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Conoce a qué hora y dónde ver el partido de las Amazonas.
- Partido: Toluca vs Tigres
- Fase: Jornada 4 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Dónde ver: ViX y canales oficiales de la Liga MX Femenil
Toluca vs Tigres: Día para ver a las Amazonas en la Liga MX Femenil
Tigres visitará a Toluca este miércoles 21 de enero como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil.
Toluca vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil
El partido Toluca vs Tigres de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil dará inicio a las 18 horas, tiempo del centro de México.
Toluca vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil
Toluca vs Tigres de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil será transmitido por las plataformas de ViX y los canales oficiales del futbol femenil mexicano.
¿Cómo llegan Toluca y Tigres a la Jornada 4 de la Liga MX Femenil?
Toluca viene de vencer a Puebla por 0-1 en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, por lo que buscará seguir sumando puntos ante Tigres.
Tigres empató contra León en la cancha de La Fiera en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil y ahora evitará caer ante Toluca.