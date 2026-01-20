Toluca vs Tigres será uno de los duelos atractivos de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Conoce a qué hora y dónde ver el partido de las Amazonas.

  • Partido: Toluca vs Tigres
  • Fase: Jornada 4 Liga MX Femenil
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Dónde ver: ViX y canales oficiales de la Liga MX Femenil

Toluca vs Tigres: Día para ver a las Amazonas en la Liga MX Femenil

Tigres visitará a Toluca este miércoles 21 de enero como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil.

Toluca vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil

El partido Toluca vs Tigres de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil dará inicio a las 18 horas, tiempo del centro de México.

Toluca vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil

Toluca vs Tigres de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil será transmitido por las plataformas de ViX y los canales oficiales del futbol femenil mexicano.

  • Partido: Toluca vs Tigres
  • Fase: Jornada 4 Liga MX Femenil
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Dónde ver: ViX y canales oficiales de la Liga MX Femenil

¿Cómo llegan Toluca y Tigres a la Jornada 4 de la Liga MX Femenil?

Toluca viene de vencer a Puebla por 0-1 en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, por lo que buscará seguir sumando puntos ante Tigres.

Tigres empató contra León en la cancha de La Fiera en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil y ahora evitará caer ante Toluca.