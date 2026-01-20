Chivas vs Querétaro será uno de los duelos atractivos de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Conoce a qué hora y dónde ver el partido del Rebaño.

Partido: Chivas vs Querétaro

Fase: Jornada 4 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Dónde ver: Amazon Prime y Fox en Tubi

Chivas vs Querétaro: Día para ver al Rebaño en la Liga MX Femenil

Chivas recibirá a Querétaro este miércoles 21 de enero como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil.

Chivas vs Querétaro: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil

El partido Chivas vs Querétaro de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil dará inicio a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs Querétaro: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil

Chivas vs Querétaro de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil será transmitido por las plataformas de Amazon Prime y Fox en Tubi.

Partido: Chivas vs Querétaro

Fase: Jornada 4 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Dónde ver: Amazon Prime y Fox en Tubi

¿Cómo llegan Chivas y Querétaro a la Jornada 4 de la Liga MX Femenil?

Chivas viene de vencer a Santos Laguna por 1-0 en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, por lo que buscará seguir sumando puntos ante Querétaro, para así poder escalar posiciones en la tabla general del futbol femenil mexicano.

Querétaro perdió contra Rayadas en su casa en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil y ahora evitará caer ante Chivas.