Rayadas vs Cruz Azul se miden en la Jornada 4 de la Liga MX Femenil. Conoce el día, hora y canal para ver el partido que se jugará en el Estadio BBVA.

Partido: Rayadas vs Cruz Azul

Fase: Jornada 4 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y Canal de YouTube de Liga MX Femenil

Rayadas vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Liga MX Femenil

El miércoles 21 de enero de 2026 continúa el Clausura 2026 de Liga MX Femenil con la Jornada 4, en la que juegan Rayadas vs Cruz Azul.

Rayadas vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Liga MX Femenil

El partido Rayadas vs Cruz Azul inicia a las 2o horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Las plataformas ViX y el Canal de YouTube de Liga MX Femenil transmitirán el partido Rayadas vs Cruz Azul.

¿Cómo llega Rayadas a la Jornada 4 de la Liga MX Femenil vs Cruz Azul?

Rayadas es líder de la Liga MX Femenil después de tres jornadas disputadas, gracias a los 9 puntos conseguidos hasta el momento.

En la Jornada 3, Rayadas venció 1-0 a Querétaro para mantener el paso perfecto, además que, no ha recibido gol.

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 4 de la Liga MX Femenil vs Rayadas?

Cruz Azul derrotó 1-0 a Pachuca en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, para mantenerse entre las mejores escuadras de la competencia.

Con 7 puntos, La Máquina se ubica en el quinto lugar empatada con América, Pumas y Chivas.