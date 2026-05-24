Samuel García, gobernador de Nuevo León, dio a conocer que fue invitado personalmente al Mundial 2026 por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Dicha invitación de Gianni Infantino a Samuel García destaca la organización del Mundial 2026 por parte de tres países, invitándolo a que disfrute del torneo durante toda su realización.

Samuel García compartió la invitación de Gianni Infantino al Mundial 2026

A través de su cuenta de Instagram, Samuel García compartió con todos sus seguidores la invitación que le hizo Gianni Infantino para disfrutar el Mundial 2026.

Siendo algo importante para Samuel García, pues Monterrey será una de las 16 sedes en las que se realizará el Mundial 2026 del 11 de junio al 19 de julio.

Invitación de Gianni Infantino a Samuel García por el Mundial 2026 (Especial)

La carta de Gianni Infantino destaca que este será el Mundial más grande de la historia, al estar organizado por tres países y contar con 48 selecciones en competencia; además de que se extenderá su duración.

El gobernador de Nuevo León respondió con un “Arráncate Compadre”, una manera de dar inicio a lo que será la celebración del torneo en Monterrey, además de invitar a todos a ser parte del evento.

Samuel García invitó a los ciudadanos a disfrutar el Mundial 2026

Así como Gianni Infantino lo hiciera con Samuel García, el gobernador de Nuevo León invitó a los ciudadanos a ser parte del Mundial 2026 en la ciudad de Monterrey, uniéndose a esta experiencia deportiva.

Previo a la invitación de Gianni Infantino al Mundial 2026, Samuel García señaló que este no es solo motivo de orgullo para Monterrey, también es una oportunidad de posicionar a la ciudad dentro del ámbito internacional, más allá del deporte.

Impulsando tanto el turismo como la inversión extranjera, todo dentro del marco de la competición que se da cada 4 años en distintas partes del mundo.

Finalmente, espera que todos los aficionados, tanto locales como visitantes, se lleven una buena imagen de la entidad en todos los aspectos, deportivos, culturales y sociales.