Adrián de la Garza presentó ante el Comité Coordinador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 los avances que desarrolla Monterrey para garantizar una experiencia segura, ordenada y eficiente durante la justa deportiva internacional.

Durante la reunión participaron autoridades municipales y representantes del comité organizador, quienes revisaron los progresos en temas de movilidad, seguridad, infraestructura urbana, servicios públicos y logística rumbo al Mundial 2026.

Monterrey acelera obras de movilidad y seguridad rumbo al Mundial 2026

Entre las acciones destacadas se encuentran los proyectos de rehabilitación de vialidades, modernización de señalización, adecuaciones en espacios públicos y fortalecimiento de los esquemas de seguridad, iniciativas diseñadas para mejorar la experiencia tanto de visitantes como de residentes.

Además de atender las necesidades operativas del evento, las obras contemplan dejar un legado permanente en la ciudad, contribuyendo a una mejor infraestructura urbana y una mayor calidad de vida para la población.

La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, organismos organizadores y sectores estratégicos ha sido clave para consolidar una planeación integral que permita responder a los retos de recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Actualmente, Monterrey se encuentra en la etapa final de preparación, con una agenda enfocada en proyectarse ante el mundo como una sede moderna, segura y con capacidad organizativa de primer nivel.

Con estas acciones, la capital de Nuevo León reafirma su compromiso de aprovechar el Mundial FIFA 2026 como una oportunidad para fortalecer su infraestructura, impulsar el turismo y consolidarse como una ciudad anfitriona a la altura de los grandes eventos internacionales.