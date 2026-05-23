Autoridades de Monterrey realizaron un recorrido por el llamado Corredor FIFA, espacio donde miles de aficionados nacionales y extranjeros vivirán el ambiente futbolero del Regio Fest durante el torneo internacional.

El trayecto fue supervisado por regidores del Cabildo regio, quienes caminaron por calles del Barrio Antiguo y el Paseo Santa Lucía con el objetivo de evaluar la experiencia que tendrán turistas y habitantes durante los eventos relacionados con el Mundial.

Corredor FIFA en Monterrey conectará Barrio Antiguo con Parque Fundidora

La caminata comenzó en la parte baja del Palacio Municipal de Monterrey y reunió a integrantes de distintas comisiones del Ayuntamiento, entre ellas Turismo y Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Asuntos Metropolitanos y Equidad y Grupos Vulnerables.

Autoridades supervisan obras urbanas rumbo a la Copa FIFA (cortesía)

Durante el recorrido, los funcionarios avanzaron por Raymundo Jardón y Doctor Coss, donde también revisaron las obras de mejoramiento urbano que actualmente se desarrollan en el Callejón Abasolo y la calle Morelos.

Posteriormente llegaron al Museo de Historia Mexicana y continuaron por el Paseo Santa Lucía hasta concluir en la entrada nueve del Parque Fundidora, uno de los espacios que concentrará actividades del Regio Fest durante el Mundial 2026.

Autoridades supervisan obras urbanas rumbo a la Copa FIFA (cortesía)

Finalmente, la regidora Cecilia Ivonne Espir, presidenta de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico, destacó la importancia de revisar personalmente la movilidad y condiciones del trayecto para garantizar una experiencia segura y atractiva para los y las visitantes.