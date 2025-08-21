El encuentro correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda (Argentina) y la U de Chile (Chile) se vio opacado por los disturbios en las gradas del Estadio Libertadores de América.
En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se ve la pelea campal que se armó en el inmueble, pero el que ha acaparado reflectores es uno en el cual se ve a un hincha aventarse desde la grada ante la desesperación por evitar ser golpeado por los pseudoaficionados del equipo rival.
De acuerdo con información compartida por diversos medios, la afición de la U de Chile fue la que comenzó las agresiones hacia la de Independiente de Avellaneda, ya que comenzaron a arrojar objetos.
La seguridad del inmueble comenzó a desalojar a los chilenos pero algunos se tardaron en abandonar las gradas y fue a ellos a quienes golpearon y agredieron los hinchas el “El Rojo”.
