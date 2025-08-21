El encuentro correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda (Argentina) y la U de Chile (Chile) se vio opacado por los disturbios en las gradas del Estadio Libertadores de América.

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se ve la pelea campal que se armó en el inmueble, pero el que ha acaparado reflectores es uno en el cual se ve a un hincha aventarse desde la grada ante la desesperación por evitar ser golpeado por los pseudoaficionados del equipo rival.

¡Fuertes imágenes! ⚠️⚠️



El partido entre Independiente y la U. de Chile por la Copa Sudamericana ⚽️ se suspendió después de una brutal pelea en la grada que provocó que un fan se lanzará el vacío 🏟️ ante las agresiones de parte de la afición rival ❌✋ pic.twitter.com/uEwNTi3iN3 — Quinto Partido (@quintopartidoof) August 21, 2025

De acuerdo con información compartida por diversos medios, la afición de la U de Chile fue la que comenzó las agresiones hacia la de Independiente de Avellaneda, ya que comenzaron a arrojar objetos.

La seguridad del inmueble comenzó a desalojar a los chilenos pero algunos se tardaron en abandonar las gradas y fue a ellos a quienes golpearon y agredieron los hinchas el “El Rojo”.

Nota en desarrollo, en breve más información...