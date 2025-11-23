Luego de terminar el sueño de poder asistir al Mundial 2026, quedó la duda si el DT de Guatemala, Luis Fernando Tena, se mantendrá en el puesto, pues al igual que Miguel Herrera, tampoco pudo llevar a su selección a la Copa del Mundo.

Y es que luego de que el cuadro de Guatemala se quedó sin posibilidades de avanzar a la ronda final en las eliminatorias de Concacaf, ahora se analiza lo que podría ocurrir con Luis Fernando Tena para que se quede o le den las gracias.

En Guatemala se valora mucho el trabajo que realizó Luis Fernando Tena con la Selección Mayor, es por eso que tendrán que tomar una decisión importante luego de lo sucedido en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Guatemala respalda a Luis Fernando Tena y lo mantendrá en el proceso rumbo al Mundial 2030

Pese a que no se logró el sueño que tenía Luis Fernando Tena, en Guatemala son conscientes de que hicieron un buen papel en las eliminatorias de Concacaf, según lo que han mostrado históricamente en las eliminatorias.

Este sería el motivo principal por que los federativos de Guatemala considerarían mantener a Luis Fernando Tena como seleccionador nacional para el próximo ciclo mundialista hacia el Mundial 2030.

🇬🇹🔒 ¡SE QUEDARÁ!



El DT mexicano Luis Fernando Tena renovará su contrato con la Selección de Guatemala para que encamine a los chapines en el proceso al Mundial del 2030.



✍🏻El profe Tena fue ofrecido por intermediarios a Costa Rica y lo quisieron vincular con Honduras también,… pic.twitter.com/K10YHiGAD9 — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 22, 2025

Reportes indican que los directivos guatemaltecos intentarán cerrar este acuerdo nuevo con Luis Fernando Tena para que se mantenga en el puesto y pueda impulsar a la plantilla en las próximas eliminatorias de la Confederación Norteamérica, Centroamérica y del Caribe del Futbol (Concacaf).

¿Costa Rica quería a Luis Fernando Tena como DT?

Luego de quedar fuera del Mundial 2026, Costa Rica comenzó a sondear sus opciones y al parecer el ideal sería Luis Fernando Tena, quien todavía es DT de Guatemala.

Sin embargo, ahora que Guatemala quiere mantener a Luis Fernando Tena, posiblemente esa opción quede descartada.