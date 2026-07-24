Las cosas se calentaron en La Velada del Año 6 entre Samy Rivers y RoRo, esto previo a verse las caras sobre el cuadrilátero.

Samy Rivers se negó a pelear con la española un día antes del evento debido a que RoRo usará un casco completamente reforzado.

Esta última alegó querer protección en la cara por la cirugía de nariz a la que se sometió el año pasado, asegurando que los organizadores estaban al tanto de la situación.

Samy Rivers y RoRo llegan a un acuerdo en La Velada del Año 6

En medio de la expectativa ante una posible cancelación en La Velada del Año 6, RoRo y Samy Rivers calmaron las aguas y adelantaron que sí habrá pelea.

De acuerdo con la española, los equipos de ambas llegaron a un acuerdo para que la pelea no terminara en una suspensión.

Combates de La Velada del Año 6 (@IbaiLlanos / X)

En sus declaraciones, Samy Rivers definió como una injusticia lo que estaba pasando, revelando que su equipo no estaba enterado del tipo de casco que uraría RoRo para la pelea.

La mexicana incluso mostró el casco y confirmóe la dureza del mismo, el cual proteje por completo la cara de quien lo porte: frente, nariz, boca, mandíbula y mejillas.

Por su parte, Samy Rivers usaría un casco convencional para boxeo amateur, el cual solo cubre nariz, frente y mejillas.

En redes sociales la conversación se está llendo en contra de RoRo, siendo que usuarios ya señalan a La Velada del Año 6 como fraudulenta.

Entre las quejas de usuarios, destacan que RoRo no debió aceptar la pelea sabiendo los cuidados que debe tener tras la cirugía.

Por otra parte, también señalan la organización de La Velada del Año 6 por permitirle pelear desde una posición ventajosa ante Samy Rivers.