Tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, el técnico español Roberto Martínez anunció su salida de la selección lusa.

“Ha sido un placer y un orgullo”

El estratega confirmó que su contrato concluyó este 6 de julio y que “no tenía sentido continuar”, cerrando así un ciclo que incluyó el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez destacó el esfuerzo de sus jugadores, elogió a España como un rival fuerte y agradeció el compromiso de Cristiano Ronaldo, a quien calificó como un “icono ejemplar”.

“Es un icono. Agradecemos todo lo que hizo” Roberto Martínez, DT de Portugal

Roberto Martínez ya no será el entrenador de Portugal

Después de la eliminación de Portugal del Mundial 2026, Roberto Martínez reveló que dejará de ser el director técnico luego de que su contrato concluyera este lunes 6 de julio.

Roberto Martínez manifestó que con este último partido de Portugal cerraba un ciclo y aseguró que había forjado un legado: “Ha sido un placer y un orgullo”.

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal. (Redes Sociales)

Antes de retirarse como entrenador de Portugal, Roberto Martínez admitió que España era un rival fuerte y uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo.

Aseguró que Portugal había jugado bien, pero hubo detalles que no permitió su triunfo y estaba orgulloso del trabajo de la Selección de Portugal.

Roberto Martínez expresó en conferencia de prensa que su intención era lograr que Portugal ganara el Mundial 2026 y tras la eliminación en octavos de final, decidió terminar su contrato.

Roberto Martínez dirigió el último juego de Cristiano Ronaldo

El encuentro entre España y Portugal dejó un marcador de 0-1, por lo que la selección portuguesa quedó fuera del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo jugó su sexta Copa del Mundo y muchos auguran que el Mundial 2026 fue el último en su carrera.

Tras la salida de Roberto Martínez como DT de Portugal, se espera que Cristiano Ronaldo también se despida de la Selección de su país.

Roberto Martínez halagó el trabajo de Cristiano Ronaldo y lo describió como un titular ejemplar, además de agradecer su esfuerzo con la Selección de Portugal.

El exdirector técnico de Portugal expresó que el compromiso de Cristiano Ronaldo con su equipo fue inquebrantable: “Es un icono. Agradecemos todo lo que hizo”.