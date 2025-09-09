Siguen los problemas extracancha para el FC Barcelona. A pesar de que el vigente campeón de todo en el futbol español ya no tuvo problemas financieros en este mercado de fichajes, el tema de su estadio sigue siendo un dolor de cabeza.

Y es que, en junio del 2023 el FC Barcelona salió del Estadio Camp Nou y se mudó al Estadio Olímpico de Montjuic debido a que su inmueble sería sometido a una gran remodelación con el objetivo de hacerlo más moderno.

Aunque en un principio el Barça esperaba que el Camp Nou estuviera listo para el juego de este domingo contra el Valencia, aún no se recibe la autorización para jugar en el inmueble y el Estadio Olímpico de Montjuic no está disponible este fin de semana.

El FC Barcelona en riesgo de perder puntos por no tener estadio para jugar

Debido a que los directivos del FC Barcelona se dieron cuenta que la reapertura del Estadio Camp Nou tardaría más de lo esperado, solicitaron a LaLiga y a la Champions League el jugar sus primeros 3 y 1 partido respectivamente como visitante.

Aunque ambas competiciones aprobaron dicha solicitud, el FC Barcelona ya debe de jugar su primer partido de local este fin de semana y debido a que el Estadio Camp Nou aún no recibe luz verde para albergar partidos oficiales el encuentro ante Valencia se jugaría en el Estadio Johan Cruyff.

Dicho inmueble está ubicado en la ciudad deportiva del club y es ahí donde el Barça B, de la cuarta división del balompié español, y el Barcelona Femenil, disputan los partidos que tengan como local.

¿Por qué el FC Barcelona corre el riesgo de perder puntos si juega como local en el Estadio Johan Cruyff?

De acuerdo con información compartida por el comunicador Jota Jordi, el FC Barcelona podría exponerse a perder puntos si juega en el Estadio Johan Cruyff debido a que varios clubes reclamarían a LaLiga.

Esto debido a que el reglamento de la competición indica que todos los estadios de primera división deben de tener un aforo de al menos 8000 aficionados y el Estadio Johan Cruyff solamente puede albergar a 6000.

Sin embargo, el periodista de Mundo Deportivo, Ramón Fuentes, asegura que LaLiga se reserva el derecho de permitir que un partido se juegue en un estadio de menor aforo por “circunstancias de índole demográfica, arquitectónica, técnica o histórica del Club/SAD”.